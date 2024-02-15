«Будут платье, кольца и фотограф»: убийца Ксении Каторгиной сыграет свадьбу в колонии

Одна из участников убийства 27-летней екатеринбурженки Ксении Каторгиной — Екатерина Меньшикова выйдет замуж, будучи в колонии № 6 Нижнего Тагила. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мать осужденной Алла Бобняк. По ее словам, бракосочетание намечено на апрель и уже согласовано с руководством ИК.
Будущего мужа Екатерины зовут Максим. Ему 42 года, в сентябре он вернулся из зоны СВО.
— Они знакомы с детства, и ранее у них были отношения. Он вернулся домой, чтобы уладить семейные дела. Сейчас собирает документы, чтобы оформить статус ветерана боевых действий. Будут платье, кольца и фотограф. Все как полагается. Начальник отряда дал согласие. Максим признает, что Катя виновна. Но не в той мере, как было заявлено в суде, — рассказала «КП-Екатеринбург» Алла Бобняк.
Ксения Каторгина была убита Михаилом Федоровичем, Екатериной Меньшиковой и Маратом Ахметвалиевым 10 октября 2019 года. Троица из Копейска заманила молодую мать на Уралмаш под предлогом покупки Audi Q5. Ксения надеялась продать любимый внедорожник, чтобы оформить ипотеку.
Тело девушки обнаружили в колодце спустя пять дней, когда все участники жуткой расправы были задержаны в Челябинской области. Екатерину Меньшикову приговорили к 17 годам заключения.
Михаилу Федоровичу назначили 20 лет колонии. Первые пять лет он отбывает колонии особого режима, а затем его переведут на строгий режим.
Марату Ахметвалиеву назначили 20 лет колонии строгого режима. Из них первые пять лет он также должен отбывать наказание в колонии особого режима.