«Будут платье, кольца и фотограф»: убийца Ксении Каторгиной сыграет свадьбу в колонии

— Они знакомы с детства, и ранее у них были отношения. Он вернулся домой, чтобы уладить семейные дела. Сейчас собирает документы, чтобы оформить статус ветерана боевых действий. Будут платье, кольца и фотограф. Все как полагается. Начальник отряда дал согласие. Максим признает, что Катя виновна. Но не в той мере, как было заявлено в суде, — рассказала «КП-Екатеринбург» Алла Бобняк.