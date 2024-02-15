На юге Челябинской области нашли тела супружеской пары

— По словам соседей, на протяжении нескольких дней никто не видел пожилую супружескую пару, проживавшую в одной из комнат, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Муж и жена имели хронические заболевания, вели малоподвижный образ жизни и редко покидали жилище. Однако почти неделю из комнаты никто не выходил, не доносилось ни одного звука, не было никаких признаков присутствия хозяев.