На юге Челябинской области нашли тела супружеской пары

— По словам соседей, на протяжении нескольких дней никто не видел пожилую супружескую пару, проживавшую в одной из комнат, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Муж и жена имели хронические заболевания, вели малоподвижный образ жизни и редко покидали жилище. Однако почти неделю из комнаты никто не выходил, не доносилось ни одного звука, не было никаких признаков присутствия хозяев.
Спасатели с помощью слесарного инструмента открыли железную входную дверь. Вошедшие в комнату полицейские обнаружили на полу тела супругов без видимых признаков насильственной смерти. Обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи.
Неделей ранее в Аргаяшском районе в бане одного из частных домов обнаружили тела двух пенсионеров.