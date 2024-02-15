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На юге Челябинской области нашли тела супружеской пары

В посёлке Локомотивный за помощью к спасателям обратились полицейские. Они попросили вскрыть одну из комнат в общежитии на улице Ленина, собственники которой в течение недели не давали о себе знать. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

— По словам соседей, на протяжении нескольких дней никто не видел пожилую супружескую пару, проживавшую в одной из комнат, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Муж и жена имели хронические заболевания, вели малоподвижный образ жизни и редко покидали жилище. Однако почти неделю из комнаты никто не выходил, не доносилось ни одного звука, не было никаких признаков присутствия хозяев.

Спасатели с помощью слесарного инструмента открыли железную входную дверь. Вошедшие в комнату полицейские обнаружили на полу тела супругов без видимых признаков насильственной смерти. Обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи.

Неделей ранее в Аргаяшском районе в бане одного из частных домов обнаружили тела двух пенсионеров.