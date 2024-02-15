МВД проверит сообщение о выстреле в ногу пассажирке автобуса под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев — РИА Новости. Полиция проверит информацию о том, что неизвестный угрожал предметом, похожим на пистолет, и причинил вред здоровью одной из пассажирок автобуса в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.
Ранее в соцсетях появилась информация со ссылкой на очевидцев о том, что вечером 13 февраля мужчина в автобусе рейсом Азов-Ростов, угрожая пистолетом, требовал деньги у 14-лeтнeй дeвοчκи. Cидeвшaя рядом жeнщинa дaлa ему 1 тысячу рублей, потребовав уйти, в ответ мужчина пpοcтpeлил eй нοгу.
«Сотрудники МО МВД России “Азовский” проводят проверку по факту публикации в сети интернет о том, что неизвестный в салоне пассажирского транспорта угрожал предметом, схожим с пистолетом, а также причинил вред здоровью одной из пассажирок», — сказал представитель областного главка МВД.
Сообщений в полицию о подобном инциденте, а также информации из больниц не поступало.