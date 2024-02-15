МВД проверит сообщение о выстреле в ногу пассажирке автобуса под Ростовом

«Сотрудники МО МВД России “Азовский” проводят проверку по факту публикации в сети интернет о том, что неизвестный в салоне пассажирского транспорта угрожал предметом, схожим с пистолетом, а также причинил вред здоровью одной из пассажирок», — сказал представитель областного главка МВД.