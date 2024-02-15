Утром 15 февраля в Ростовской области продолжили ликвидацию последствий непогоды

В Ростовской области большинство населенных пунктов, пострадавших во время непогоды, подключили к электроснабжению. Работа продолжается, проинформировал утром 15 февраля губернатор Василий Голубев.
— По состоянию на 9 часов, ликвидация аварий на сетях продолжается. Задействовано около 200 бригад. Там, где работы осложняются труднодоступностью и большим количеством повреждений на уличных сетях, установлено более 50 резервных источников питания.
Ранее глава региона назвал «значительным» масштаб последствий февральской непогоды. Напомним, электросети в Ростовской области оказались местами повреждены из-за очередного перепада температур и гололеда.