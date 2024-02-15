Неизвестные создали фейковую страницу самарского министра ЖКХ Василенко

Неизвестные продолжают создавать фейковые страницы чиновников Самарской области. На этот раз поддельным аккаунтом в соцсетях обзавелся министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Василенко.
— В социальной сети ВКонтакте появилась фейковая страница Владимира Василенко. Сообщаем, что он не имеет и не ведет официальные страницы ни в каких социальных сетях, — сообщили представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.
Напомним, ранее мошенники создали фейковый аккаунт главы Кинель-Черкасского района Валерия Фролова. Кто-то использовал его имя и фото и стал отправлять людям странные сообщения о проверке. Чиновник поспешил сообщить на своей официальной странице в соцсети, что не имеет никакого отношения к этому аккаунту, и попросил игнорировать приходящие от него сообщения.