Неизвестные создали фейковую страницу самарского министра ЖКХ Василенко

Напомним, ранее мошенники создали фейковый аккаунт главы Кинель-Черкасского района Валерия Фролова. Кто-то использовал его имя и фото и стал отправлять людям странные сообщения о проверке. Чиновник поспешил сообщить на своей официальной странице в соцсети, что не имеет никакого отношения к этому аккаунту, и попросил игнорировать приходящие от него сообщения.