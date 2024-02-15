Отбросило на автомобиль: хабаровчанин на «Лексусе» устроил тройное ДТП

Рано утром 15 февраля в Хабаровске произошло ДТП. В аварии столкнулись три автомобиля. Это произошло примерно в 07:40 в районе улицы Горького, 62.
Виновником случившегося стал водитель на Lexus. Он ехал со стороны улицы Новой в сторону Медовой. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
— В результате он допустил столкновение с автомобилем Toyota Crown, который двигался во встречном направлении. После чего автомобиль Toyota Crown, продолжив неконтролируемое движение, совершил столкновение с автомобилем Toyota Vitz, — рассказали в ГИБДД Хабаровска.
В итоге водитель Toyota Crown, мужчина 38 лет, пострадал. С травмами его доставили в больницу для обследования.
Нарушителю же за выезд на встречку может грозить штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.