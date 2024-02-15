В Иркутске полицейские разыскивают женщину, укравшую кошелек в магазине

В Иркутске полицейские разыскивают женщину, которая 21 января похитила кошелек с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
-Все произошло в ТЦ «Байкальский». Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в правоохранительные органы, — говорят в ведомстве.
Сейчас заведено уголовное дело. Женщину призывают самостоятельно явиться в отдел полиции. Жителей, которые узнают женщину на фото, просят также обратиться в полицию.
Ранее сообщалось, что в Иркутске завершились поиски 25-летней девушки. Ее искали полиция и волонтеры с 10 февраля. 15 февраля стало известно, что девушка найдена погибшей.