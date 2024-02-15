Проклятое место: Названы самые аварийные места в Нижегородской области

За последний год в Нижегородской области зарегистрировано свыше 4,6 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Чаще всего, аварии происходят по вине водителей, которые превышают скорость движения, не справляются с управлением, а иногда и вовсе садятся за руль пьяными. При этом существуют участки дорог, где аварии случаются значительно чаще. Как рассказали «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, по итогам 2023 года в нашем регионе выявлено 132 таких места. При различных обстоятельствах в авариях на этих участках погибли 28 нижегородцев, 784 участника дорожного движения получили травмы различной степени.