Проклятое место: Названы самые аварийные места в Нижегородской области

За последний год в Нижегородской области зарегистрировано свыше 4,6 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Чаще всего, аварии происходят по вине водителей, которые превышают скорость движения, не справляются с управлением, а иногда и вовсе садятся за руль пьяными. При этом существуют участки дорог, где аварии случаются значительно чаще. Как рассказали «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, по итогам 2023 года в нашем регионе выявлено 132 таких места. При различных обстоятельствах в авариях на этих участках погибли 28 нижегородцев, 784 участника дорожного движения получили травмы различной степени.
Аварии там, где высокий трафик
Абсолютное большинство — 88 мест концентрации ДТП выявлено в самом Нижнем Новгороде. Чаще всего аварии происходят на транспортных артериях с высоким трафиком.
На проспекте Гагарина, например, произошло 24 аварии. Чаще всего автомобили сталкиваются у поворота на улицу Студенческую, остановки «Улица Батумская», в районе Мызы, площади Лядова, между остановками «Дворец спорта» и «Аквапарк», а также у остановки «Музей Академика Сахарова». В одном из таких ДТП, произошедшем 27 января 2023 года, погибли 4 человека.
К числу проблемных можно отнести и проспект Ленина, где зафиксировано три наезда на пешехода, один наезд на велосипедиста, одно падение пассажира и 17 столкновений. К счастью, обошлось без погибших. Аварии часто происходят на Казанском, Анкудиновском, Московском, Комсомольском и Южном шоссе.
Ну и, конечно, нельзя не вспомнить «серпантин» на улице Лысогорской. Там постоянно опрокидываются грузовики. Из-за высокой аварийности тяжелый транспорт пустили в объезд этого участка.
Во многих случаях пешеходов сбивают на нерегулируемых пешеходных переходах. Наиболее часто отсутствие светофора приводило к наездам на людей в начале улицы Горной, на улице Стрелковой, Генерала Ивлиева, Юлиуса Фучика, Коминтерна, на некоторых участках улицы Дьяконова, у остановки «Поселок Народный» на улице Ясной, а также недалеко от остановок «Улица Гаугеля» и «Проспект Кораблестроителей».
Выделены и места, где систематически происходят падения пассажиров в автобусах. Несколько таких ДТП случилось в районе дома 30 на Южном шоссе.
За городом проблемные участки опаснее
По области аварии чаще происходят на трассах федерального и регионального значения в Кстовском, Володарском, Лысковском, Балахнинском, Богородском и Павловском районах, а также в Дзержинске и на Бору.
Проблемных участков за пределами Нижнего Новгорода значительно меньше, в том числе, за счет того, что за городом пешеходные и транспортные потоки реже пересекаются. При этом в местах концентрации ДТП люди гибнут чаще. Причиной трагедий в большинстве случаев является столкновение автомобилей. В пример можно привести страшную аварию в кстовской промзоне, где погибли четыре человека, еще девять получили ранения.
Наибольшая концентрация аварий наблюдается на трассе М-7 «Волга». Только в районе Кстова за год их произошло более 20-ти. Так, летом при столкновении газели и фуры под Нижним Новгородом погибли два человека. А у поворота на Мулино за год случилось семь аварий, в одной из них погиб человек.
На автодороге Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород в прошлом году было зарегистрировано 12 аварий, причем большинство из них вновь произошло на объезде Богородска. Участок около деревни Лазарево автомобилисты уже несколько лет считают гиблым местом.
Региональная Госавтоинспекция продолжает вести работу, направленную на снижение количества аварий с погибшими. Устанавливаются камеры фотовидеофиксации, светофоры, разделительные столбики, предупредительные дорожные знаки. Благодаря предпринятым мерам, за последний год количество мест концентрации ДТП сократилось с 166 до 132.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область поднялась на 62 место в рейтинге аварийности на дорогах.