В омском депобре отреагировали на драку школьников

В департаменте образования мэрии Омска отреагировали на публикацию в соцсетях о драке между учениками школы № 142. Как ранее сообщал портал Om1.ru, четверо школьников избили одноклассника. У мальчика оказался рассечён лоб, потому что его били головой об трубу. Ребёнка забрала скорая помощь.
В школе сообщили, что драка между мальчиками случилась после занятий.
«Для урегулирования конфликта 15 февраля 2024 года будут приглашены родители. При необходимости будет привлечена служба школьной медиации, психолого-педагогической и социальной помощи образовательного учреждения и инспектор по делам несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.
Со школьниками проведут мероприятия для профилактики противоправного поведения. Также в школе отметили, что ранее жалоб на буллинг от пострадавшего ребёнка не поступало.