В омском депобре отреагировали на драку школьников

В департаменте образования мэрии Омска отреагировали на публикацию в соцсетях о драке между учениками школы № 142. Как ранее сообщал портал Om1.ru, четверо школьников избили одноклассника. У мальчика оказался рассечён лоб, потому что его били головой об трубу. Ребёнка забрала скорая помощь.