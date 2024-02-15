В Казани мужчина избил своего сына в школе

В Казани 40-летнего мужчину вызвали к директору школы из-за плохого поведения своего 8-летнего сына. Однако встреча, задуманная как профилактическая беседа, обернулась физическим насилием: отец начал избивать мальчика руками и ногами, а затем продолжил насилие уже во дворе учебного заведения.
Пострадавшего школьника с травмами различной степени тяжести пришлось госпитализировать. На мужчину был составлен административный материал, и в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной тяжести полученных ребенком травм. Результаты экспертизы будут определять последующие действия правоохранительных органов, включая возможность возбуждения уголовного дела. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.
Ранее мы писали, что автоинспекторы столицы Татарстана ищут водителя, который сбил школьника и скрылся с места ДТП. Накануне в районе двух часов дня напротив дома № 18А на Трамвайной улице в Казани водитель неустановленного автомобиля сбил 7-летнего школьника.