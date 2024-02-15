В Казани мужчина избил своего сына в школе

Пострадавшего школьника с травмами различной степени тяжести пришлось госпитализировать. На мужчину был составлен административный материал, и в настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления точной тяжести полученных ребенком травм. Результаты экспертизы будут определять последующие действия правоохранительных органов, включая возможность возбуждения уголовного дела. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.