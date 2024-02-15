Губернатор опубликовал кадры загоревшейся после атаки ВСУ нефтебазы под Курском

На кадрах видна работа пожарных, которые тушат мощный пожар. Пламя полыхает с такой силой, что можно увидеть огненные шары.
«Благодаря профессионализму специалистов удалось не допустить распространения огня. Для тушения привлекаются пожарные поезда», — сообщил губернатор. Он добавил, что пожар тушат 165 человек и 35 единиц техники.
Пожар на нефтебазе в Курской области начался в ночь на четверг, 15 февраля, в результате атаки беспилотника. Как уточнил губернатор, на месте работают сотрудники спецслужб. Никто не пострадал. Всего огонь, по предварительным данным, охватил три резервуара с нефтью, один из них частично обрушился.