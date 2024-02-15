В Новосибирске вынесли жесткий приговор менеджеру РЖД за взятки.

Его отправили в колонию на 8 лет и приговорили к выплате 14 млн рублей. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд Новосибирска. Об этом сообщили в Управления ФСБ по Новосибирской области.
Согласно материалам дела, с 2018 по 2022 год Василий Кудрявцев, будучи замначальника, а после начальником службы вагонного хозяйства дирекции ОАО «РЖД», отвечал за техническое состояние и ремонт железнодорожного подвижного состава.
Он получал от одной из частных фирм деньги за служебное покровительство, сглаживая нарушения подрядчика в час и объема и количества ремонтных работ. Сумма взятки превысила 7 млн рублей. Выплаты перечислялись на банковскую карту подставного лица, который ничего не знал о делах Кудрявцева.
Суд признал Кудрявцева виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ и приговорил его к 8 годам колонии строго режима и штрафу в размере более 14 млн рублей. Также ему запретили заниматься профессиональной деятельностью на протяжении трех лет.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что посредника взяточников из СГУПСа осудили на 6 лет в Новосибирске.