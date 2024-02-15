В Новосибирске вынесли жесткий приговор менеджеру РЖД за взятки.

Он получал от одной из частных фирм деньги за служебное покровительство, сглаживая нарушения подрядчика в час и объема и количества ремонтных работ. Сумма взятки превысила 7 млн рублей. Выплаты перечислялись на банковскую карту подставного лица, который ничего не знал о делах Кудрявцева.