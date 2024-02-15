Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили

До этого пожарные локализовали огонь на площади 1,5 тыс. кв. м, информации о пострадавших не поступало.
Пожар начался в ночь на 15 февраля, загорелись три неиспользуемых постройки во дворе «Известия холла», конструкции частично рухнули. Из-за плотного задымления, стальных конструкций и горючих материалов тушение было затруднено. Возгоранию присвоили третий номер сложности из пяти возможных. На месте работали свыше 120 спасателей.
«Известия холл» — концертный зал общей площадью 2 тыс. кв. м и вместимостью до 2 тыс. человек. Основной зал имеет два этажа. Он расположен по соседству с конструктивистским зданием газеты «Известия» 1927 года постройки.