Пожар на Пушкинской площади в Москве потушили

В связи с пожаром и работой специалистов МЧС вход и два выхода станции метро «Пушкинская» перекрыли. Движение по Тверской улице было затруднено: перекрыты три полосы из четырех в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку.