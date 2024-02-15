Поиски женщины, пропавшей после смерти мамы в Новосибирске, окончились трагически

В Новосибирске поиски женщины, пропавшей после смерти мамы завершились трагедией. Сообщение об этом было опубликовано изданием «КП-Новосибирск».
В Новосибирске было обнаружено тело 43-летней женщины, которая исчезла больше месяца назад, уйдя из дома в халате и тапочках. По словам знакомых погибшей, её тело было найдено под мостом на улице Кирова, и оно было сильно повреждено собаками, до такой степени, что муж смог опознать лишь ее майку. Считается, что женщина могла замерзнуть.
Напомним, что погибшая покинула свой дом в Октябрьском районе утром 3 января, одетая только в майку и тапочки. Волонтеры распространяли информацию о пропавшей и участвовали в поисковых операциях. Полиция изучила записи с видеокамер, установленных на улицах Лобова и Кирова, где были зафиксированы последние моменты ее жизни.
В настоящее время следователи заказали экспертизу для выявления причины смерти.
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