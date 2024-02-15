Поиски женщины, пропавшей после смерти мамы в Новосибирске, окончились трагически

В Новосибирске было обнаружено тело 43-летней женщины, которая исчезла больше месяца назад, уйдя из дома в халате и тапочках. По словам знакомых погибшей, её тело было найдено под мостом на улице Кирова, и оно было сильно повреждено собаками, до такой степени, что муж смог опознать лишь ее майку. Считается, что женщина могла замерзнуть.