В Канском районе полицейский подстрелил мужчину, напавшего с ножом на сожительницу

«Во время выяснения обстоятельств дебошир, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, агрессивно и постоянно набрасывался с ножом в руках на полицейских и граждан. На требования о прекращении противоправных действий он не реагировал. Опасаясь за жизнь и здоровье людей, а также личную безопасность, сотрудник ОВД произвел два предупредительных выстрела в неопасном направлении. Поскольку агрессивные действия продолжались, в целях защиты он применил табельное оружие. Нападавшему было причинено ранение ноги», — рассказали в ГУ МВД края.