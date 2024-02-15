В Канском районе полицейский подстрелил мужчину, напавшего с ножом на сожительницу

Ранее судимый 33-летний мужчина нападал с ножом на сожительницу.
Все случилось накануне ночью. 33-летняя женщина позвонила в полицию, сообщила об угрозе и попросила срочной помощи. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители.
«Во время выяснения обстоятельств дебошир, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, агрессивно и постоянно набрасывался с ножом в руках на полицейских и граждан. На требования о прекращении противоправных действий он не реагировал. Опасаясь за жизнь и здоровье людей, а также личную безопасность, сотрудник ОВД произвел два предупредительных выстрела в неопасном направлении. Поскольку агрессивные действия продолжались, в целях защиты он применил табельное оружие. Нападавшему было причинено ранение ноги», — рассказали в ГУ МВД края.
В настоящее время он задержан, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Известно, что ранее злоумышленник был судим за имущественные преступления — кражу и грабеж.
Уточняется, что женщина в результате произошедшего не пострадала.