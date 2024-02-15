Жителей Иркутской области осудили за похищение и избиение женщины кочергой

В Иркутской области осудили 35-летнего жителя города Ангарска, который вместе с ранее судимым подельником ограбил и похитил жительницу посёлка Мегет, сообщили irk.aif.ru в прокуратуре региона.
«В мае 2022 года подсудимые пришли к 35-летней потерпевшей в общежитие, избили и забрали ноутбук. Затем, продолжая побои, женщину насильно доставили в частный дом и держали в запертом на цепь подполье, а потом в одной из комнат, привязав руки к батарее», — рассказали «АиФ-Иркутск» в пресс-службе ведомства.
Отнятый ноутбук обвиняемые попытались сдать в скупку, но у них это не вышло. Тогда ранее судимый участник похищения избил пленницу кочергой. Она предложила помочь с реализацией своего ноутбука, а в скупе попросила у продавца помощи. Та вызвала скорую и полицию, похитители сбежали, но скоро из задержали. Мужчин обвиняли по статьям «грабёж» и «похищение человека», те в свою очередь настаивали, что судить их надо по более мягкой статье «незаконное лишение человека свободы». Суд с доводами защиты не согласился и приговорил ангарчанина к 6,5 годам в колонии строгого режима. Его 37-летнего сообщника признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в спецучреждение.