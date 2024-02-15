Что известно об очередной серии взрывов на Украине

Воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины и действовала более двух часов. В Минобороны РФ пока официально не комментировали эти сообщения.
ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
География событий
Воздушная тревога к 05:01 мск была объявлена по всей территории Украины. Ее отменили более чем через два часа.
Взрывы произошли в Киеве и Киевской области. По рассказам очевидцев, в украинской столице было слышно как минимум два мощных взрыва.
В Днепре (ранее Днепропетровск) и подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошло по крайней мере две серии взрывов, во Львове — три.
Также сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской и Полтавской областях.
Последствия
В городе Запорожье был поврежден объект инфраструктуры. Также сообщалось о разрушениях инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
О повреждениях инфраструктуры во Львове сообщил мэр Андрей Садовой.
Глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин заявил о пожаре на складе в Миргородском районе. По его словам, площадь возгорания составила 100 кв. м.
Предыдущие серии взрывов
Это уже вторая с начала месяца крупная серия взрывов на территории Украины — предыдущая произошла 7 февраля. Тогда в некоторых районах Киева пропало электричество, в левобережной части города начались проблемы с водо- и теплоснабжением.
Тогда Минобороны РФ сообщило об ударе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.