Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Что известно об очередной серии взрывов на Украине

Несколько серий взрывов произошло утром в Киеве и других крупных городах Украины, сообщили украинские издания и представители властей.
Источник: Reuters

Воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины и действовала более двух часов. В Минобороны РФ пока официально не комментировали эти сообщения.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

География событий

Воздушная тревога к 05:01 мск была объявлена по всей территории Украины. Ее отменили более чем через два часа.

Взрывы произошли в Киеве и Киевской области. По рассказам очевидцев, в украинской столице было слышно как минимум два мощных взрыва.

В Днепре (ранее Днепропетровск) и подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошло по крайней мере две серии взрывов, во Львове — три.

Также сообщалось о взрывах в Ивано-Франковской и Полтавской областях.

Последствия

В городе Запорожье был поврежден объект инфраструктуры. Также сообщалось о разрушениях инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

О повреждениях инфраструктуры во Львове сообщил мэр Андрей Садовой.

Глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин заявил о пожаре на складе в Миргородском районе. По его словам, площадь возгорания составила 100 кв. м.

Предыдущие серии взрывов

Это уже вторая с начала месяца крупная серия взрывов на территории Украины — предыдущая произошла 7 февраля. Тогда в некоторых районах Киева пропало электричество, в левобережной части города начались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Тогда Минобороны РФ сообщило об ударе по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.