Новосибирец заявил о краже украшений у умершей жены в больнице

Житель Новосибирска заявил о краже золотых украшений у умершей жены в городской клинической больнице № 3.
49-летняя Татьяна Карпышева скончалась в реанимации. При переводе сотрудники медучреждения сделали опись вещей — одежда, телефон, кошелек с содержимым, серьги и кольцо.
«Когда я пришёл в больницу за вещами, увидел, что драгоценностей среди них нет. Спросил у старшей медсестры, в чем дело. Она пояснила, что золото — на Татьяне», — рассказал Юрий изданию НГС.
После мужчина спустился в морг. Так ему пояснили, что люди поступают голые, без драгоценностей. Обручальное кольцо для Юрия бесценно. Он сделал предложение супруге 29 лет назад в Казахстане. С тех пор женщина не снимала украшение.
«Дело было ранним утром, я по-хорошему предложил постараться найти украшения до 15.00. Потом дал еще сутки. Мне перезвонили, сказали: “Не нашли”, — заявил вдовец.
Он написал заявление в полицию. В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили, что по факту кражи возбудили уголовное дело.