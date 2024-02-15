В нескольких регионах Узбекистана задержали женщин, пытавшихся продать своих детей

По данным СГБ, эти случаи выявлены в Ташкенте, а также в Бухарской, Сурхандарьинской и Наманганской областях.
В частности, 33-летняя уроженка Бухарской области, временно проживающая в Сырдарье, пыталась продать своего новорожденного сына за 40 тысяч долларов. Ее задержали с поличным во время передачи ребенка потенциальному покупателю.
Аналогичный случай сотрудники СГБ выявили и в Сурхандарьинской области. Там была задержана 31-летняя жительница Термезского района, которая в сговоре с 41-летней женщиной пыталась продать свою дочь за 25 миллионов сумов.
В ходе оперативного мероприятия в Ташкенте была задержана 27-летняя жительница города Чирчика при продаже своего 6-летнего сына за 3 тысячи долларов.
Еще в одном случае 29-летняя жительница Намангана пыталась продать своего 10-летнего сына за 18 тысяч долларов. Ее задержали в момент получения аванса в размере 4 тысяч долларов.
В отношении задержанных гражданок возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 3 статьи 135 Уголовного кодекса (Торговля людьми). Ведется следствие.