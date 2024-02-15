«Соседи слышали крики»: Отец жестоко избил шестилетнего сына в Петербурге

В Петербурге шестилетний мальчик серьезно пострадал от рук собственного отца. Ребенка увезли на скорой помощи в больницу. Там у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы по всему телу. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Соседи услышали из квартиры крики и сообщили в полицию. Как рассказала бабушка, около часа ночи 14 февраля в квартире на Союзном проспекте отец избил мальчика, — уточнил источник.
Правоохранители задержали 30-летнего мужчину и поместили в камеру. По информации источника, материалы передали в Следственный комитет.
О семье известно немного. Глава семейства работает в ресторане поваром. Он живет вместе с сыном и шестилетней дочерью, мать которых умерла два года назад, а также с 33-летней сожительницей и ее трехлетней дочерью.