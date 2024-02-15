После стрельбы в центре Москвы с тремя пострадавшими возбуждено дело

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили после стрельбы на улице Плющиха в центре Москвы, в результате которой три человека пострадали, один человек задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.