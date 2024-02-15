После стрельбы в центре Москвы с тремя пострадавшими возбуждено дело

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказали в пресс-службе.
В СК добавили, что 29-летний фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. «После разрешения врачей он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу», — добавили в пресс-службе.
В столичной прокуратуре добавили, что дело возбуждено в отношении задержанного. Стрельбу он устроил из травматического пистолета марки Grand Power. «Фигурант задержан», — сказали в надзорном ведомстве.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка ведомства Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах, а также принять меры к аресту лица, начавшего перестрелку. «Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказали в пресс-службе СК.
По данным следствия, вечером 14 февраля 29-летний мужчина на Плющихе в ходе конфликта несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону оппонентов. Трое мужчин доставлены в больницу. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, конфликт произошел между четырьмя гражданами при оформлении незначительного ДТП. Обе стороны применили имеющееся при себе травматическое оружие, причинив друг другу ранения.