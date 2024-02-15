В Башкирии задержали студента, помогавшего мошенникам с Украины

Полицейские вышли на двух студентов одного из уфимских колледжей.



По предварительным данным, 19-летний парень летом 2022 года приехал в Россию с Украины. Знакомые на его родине работают в кол-центре мошенниками, и парень решил им помочь. Он взял на себя поиск карт и счетов, через которые можно перечислять похищенные деньги. В команду взял однокурсников и знакомых. Не все были в курсе, чем занимаются на самом деле. Подручные отправляли полученные с афер деньги на счет 19-летнего подозреваемого, а он отправлял их уже на Украину.



По данным пресс-службы МВД по РБ, 19-летнего подозреваемого заключили под стражу до 7 апреля, а его сообщник остался под подпиской о невыезде.