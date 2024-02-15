Под Воронежем начала массово гибнуть рыба

Ранее сообщалось, сто в реке Битюг рыба устремилась к берегу и к открытым родникам. Проблема заключается в том, что на открытых участках она становятся лёгкой добычей. На мель выплывают даже крупные особи. Выяснилось, что странное поведение обусловлено нехваткой кислорода в водоёме.