Смертельное ДТП в Алматы: мощный удар разбросал грузовик с легковушкой по дороге

Как рассказали очевидцы, водитель Mercedes не справился с управлением на затяжном повороте по улице Ангарская и столкнулся с легковушкой. В результате оба автомобиля разлетелись в разные стороны.
Toyota вылетела с дороги через тротуар и врезалась в дерево. Машина не улетела в Большой Алматинский канал благодаря бетонному отбойнику, который остановил движение.
Тем временем, как добавили участники происшествия, грузовик отлетел в противоположную сторону, где врезался в дерево.
Удар был такой силы, что из кузова автомобиля вырвало двигатель и трансмиссию, которые отлетели на несколько метров.
Пассажир Mercedes скончался на месте от полученных травм. Водителя грузовика и Toyota госпитализировали.
На месте работают сотрудники дорожной полиции, дознаватели. По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.