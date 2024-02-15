В МЧС рассказали, как спасали мужчину из огненного плена в горящем доме Анапы

Напомним, пожар начался ночью с 13 на 14 февраля на улице Объездной, где вспыхнул мансардный этаж. Во время борьбы с огнем, спасатели заметили человека, который звал о на помощь. Оказалось, что мужчина не смог покинуть опасную зону и, буквально, оказался окружен пламенем.
Огнеборцы сразу приступили к операции спасения. Используя подъемные механизмы, они эвакуировали мужчину из опасного места, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
Спасение мужчины требовало от огнеборцев особого мужества и риска, ведь ситуация осложнялась бушевавшим огнем, была и угроза обрушения конструкций мансарды.
После спасения мужчину передали медикам для оказания помощи и медицинского осмотра. Кроме спасения человеческих жизней, огнеборцы также эвакуировали из огня и дыма домашних питомцев. Более двадцати четвероногих друзей были вынесены из здания и переданы эвакуированным жильцам многоэтажки.
Напомним, всем жильцам, покинувшим квартиры дома, пострадавшего от пожара, на улице Объездной в Анапе перечислят разовые выплаты для приобретения товаров первой необходимости в размере 10 тысяч рублей. В случае полной потери имущества выплаты составят 100 тысяч рублей, при частичной потере— 50 тысяч рублей.
Как ранее сообщалось, в пресс-службе ОМВД России по городу Анапе рассказали о возбуждении уголовного дела после пожара в многоквартирном доме по улице Объездной по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». До этого, в Следственном комитета региона заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
В полиции Анапы уточнили, что следователи полиции устанавливают людей, которые могут быть причастны к трагедии.