В МЧС рассказали, как спасали мужчину из огненного плена в горящем доме Анапы

Как ранее сообщалось, в пресс-службе ОМВД России по городу Анапе рассказали о возбуждении уголовного дела после пожара в многоквартирном доме по улице Объездной по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». До этого, в Следственном комитета региона заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».