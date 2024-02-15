В Братском районе задержали 19-летнего лихача, который бросил авто и попытался сбежать

Инспекторы установили, что молодой человек никогда не получал права на управление автомобилем. У задержанного имелись признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили ему пройти процедуру освидетельствования, от которой нарушитель отказался. Кроме того, автомобиль, которым управлял мужчина, не был зарегистрирован.