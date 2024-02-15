В Братском районе задержали 19-летнего лихача, который бросил авто и попытался сбежать

В городе Вихоревка Братского района задержали пьяного 19-летнего водителя ВАЗ-2106. Инспекторы попытались остановить легковушку, однако молодой человек проигнорировал требование и попытался скрыться, петляя по городским улицам, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Когда автомобиль остановили возле жилого дома, водитель выбрался из легковушки и попытался убежать.
Инспекторы установили, что молодой человек никогда не получал права на управление автомобилем. У задержанного имелись признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили ему пройти процедуру освидетельствования, от которой нарушитель отказался. Кроме того, автомобиль, которым управлял мужчина, не был зарегистрирован.
Напомним, что ранее в Заларинском районе Иркутской области внимание экипажа ДПС привлек Honda CR-V. Инспекторы попытались остановить иномарку, однако водитель проигнорировал попытался скрыться. Спустя несколько минут преследования кроссовер правонарушителя забуксовал в сугробе.