Госавтоинспекция назвала 25 аварийно-опасных мест в Воронежской области

Госавтоинспекция опубликовала список самых опасных мест на дорогах Воронежской области. Автоинспекторы проанализировали, на каких участках в течение 2023 года произошло больше всего аварий, в которых погибли или были ранены люди.
Сотрудники ведомства совместно с Министерством дорожной деятельности Воронежской области разработали мероприятия, направленные на ликвидацию таких мест.
В список попали 25 опасных участков областных дорог. Автомобилистам стоит изучить перечень, чтобы быть осторожнее.
— В Бобровском районе на 10 км автомобильной дороги М4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск,
— в Богучарском районе на 3 км автодороги Богучар — Монастырщина — Сухой Донец — 1-я Белая Горка,
— в Воробьевском районе на 95 км автодороги М4 «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач,
— в Острогожском районе на 105-м и 114-м км автодороги Воронеж — Луганск,
— в Каменском районе на 142−143, 151 и 139−140 км автодороги Воронеж — Луганск,
— в Калачеевском районе на 1 км автодороги Павловск — Калач — Петропавловка — Заброды,
— в Каширском районе на 26−30 км автодороги Воронеж — Нововоронеж,
— в Новохоперском районе на 128 км автодороги М4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск,
В Новоусманском районе:
— на 11 км автодороги М4 «Дон» — п.1-ое отделение совхоза «Масловский»,
— на 1,12 и 24 км автодороги М4 «Дон» — Малая Приваловка — граница Липецкой области,
— на 2−3 км автодороги М4 «Дон» — п. 1-ое отделение совхоза «Масловский» — п. Никольское,
— на 6−7 км автодороги Новая Усмань — Сомово,
— в Павловском районе на 16 км автодороги Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка,
В Семилукском районе:
— на 1 км автодороги Курск — Борисоглебск — Семилуки,
— на 34, 39−40 и 36−37 км автодороги «Обход Воронежа»,
— в Россошанском районе на 39−40 км автодороги Богучар — Старая Калитва — Россошь,
— в Таловском районе на 52 км автодороги М4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск,
— в Хохольском районе на 22−23 км автодороги Воронеж — Луганск.