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СК проводит проверку после пожара в центре Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. СК проводит проверку после пожара во дворе «Известия холла» на Пушкинской площади в центре Москвы на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК.
Источник: Агентство «Москва»

«15 февраля произошло возгорание во дворе здания “Известия холл”, расположенного на Пушкинской площади в городе Москве. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)», — сказали в пресс-службе.

«В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в главке.

СК
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