СК проводит проверку после пожара в центре Москвы

«15 февраля произошло возгорание во дворе здания “Известия холл”, расположенного на Пушкинской площади в городе Москве. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ)», — сказали в пресс-службе.
«В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в главке.