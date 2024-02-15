СК проводит проверку после пожара в центре Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. СК проводит проверку после пожара во дворе «Известия холла» на Пушкинской площади в центре Москвы на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК.