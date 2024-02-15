Экс-глава самарского МЧС Олег Бойко останется под арестом еще на три месяца

В конце прошлого года фигурантов этапировали в Москву, где суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Находиться в СИЗО они должны были до 15 февраля. Накануне срок ареста был продлен еще на три месяца. Олег Бойко и его предполагаемые подельники останутся под стражей до 15 мая 2024 года.