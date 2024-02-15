В Новосибирске убитую пятилетнюю девочку похоронили рядом с мамой

В Новосибирске убитую пятилетнюю девочку похоронили на кладбище рядом с мамой.
Ее тело обнаружили на прошлой неделе. Девочка лежала в снегу возле села Толмачево. Церемония прощания состоялась 15 февраля. Родственники мамы и дочери находятся в Казахстане. Они взаимодействуют со следствием через доверенное лицо, передает НГС.
По версии следствия, причиной убийства стал корыстный умысел. По подозрению в преступлении задержали 31-летнего бойца ММА таджикского происхождения по имени Фарход Р. Ранее он помогал женщине с покупкой дорогостоящего автомобиля. Мужчина успел пересечь российскую границу.
Его задержали в Казахстане. Сейчас решается вопрос о выдаче подозреваемого.