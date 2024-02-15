В Новосибирске убитую пятилетнюю девочку похоронили рядом с мамой

Ее тело обнаружили на прошлой неделе. Девочка лежала в снегу возле села Толмачево. Церемония прощания состоялась 15 февраля. Родственники мамы и дочери находятся в Казахстане. Они взаимодействуют со следствием через доверенное лицо, передает НГС.