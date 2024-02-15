Superjet экстренно вернулся в Москву из-за датчика неисправности

Речь идет о самолете авиакомпании «Россия», летевшем из Москвы в Санкт-Петербург. Он вылетел из Внуково с опозданием в 47 минут в 10:07, сделал несколько кругов на юго-западе Подмосковья, а затем начал кружить в истринском районе на северо-западе области. В настоящее время борт движется в сторону Шереметьево, следует из данных FlightRadar24.