Superjet экстренно вернулся в Москву из-за датчика неисправности

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево», сообщают ТАСС и РЕН ТВ со ссылкой на источники.
«После взлета экипаж доложил о срабатывании датчика неисправности двигателя и принял решение возвращаться в один из аэропортов», — рассказал собеседник агентства. Канал «112» подтверждает, что у самолета отказал двигатель.
К 11:28 самолет благополучно приземлился в «Шереметьево», сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Речь идет о самолете авиакомпании «Россия», летевшем из Москвы в Санкт-Петербург. Он вылетел из Внуково с опозданием в 47 минут в 10:07, сделал несколько кругов на юго-западе Подмосковья, а затем начал кружить в истринском районе на северо-западе области. В настоящее время борт движется в сторону Шереметьево, следует из данных FlightRadar24.
Этим утром в «Шереметьево» закрыли терминал С из-за обнаружения в ручной клади пассажира неизвестного устройства, похожего на взрывчатку. В аэропорту образовались длинные очереди. Прибывшие силовики выяснили, что находка — зажигалка в виде гранаты.