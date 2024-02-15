Самолет, вылетевший из Москвы в Петербург, запросил экстренную посадку

По данным сервиса flightradar, самолет не поднимался выше двух тысяч метров над землей. После взлета прошло около часа, и железная птица не успела далеко улететь. Из-за срабатывания датчиков экипаж развернул воздушное судно обратно в столицу. Сейчас оно уже благополучно приземлилось в аэропорту Шереметьево.