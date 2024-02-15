Самолет, вылетевший из Москвы в Петербург, запросил экстренную посадку

Пассажиры рейса Москва — Петербург не долетели в точку назначения вовремя. Причиной этому послужило то, что самолет запросил экстренную посадку почти сразу же, как вылетел из Внуково. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
— После взлета экипаж доложил о срабатывании датчика неисправности двигателя и решил вернуться в один из аэропортов Москвы, — сообщил источник издания.
По данным сервиса flightradar, самолет не поднимался выше двух тысяч метров над землей. После взлета прошло около часа, и железная птица не успела далеко улететь. Из-за срабатывания датчиков экипаж развернул воздушное судно обратно в столицу. Сейчас оно уже благополучно приземлилось в аэропорту Шереметьево.
Напомним, что похожая ситуация произошла в декабре прошлого года. Тогда точные причины случившегося не назывались, но пользователи Сети предположили, что самолет внезапно вернулся в столичный аэропорт из-за отказа двигателя.