В Омске бизнесмен, присвоивший 47 миллионов рублей пайщиков, не смог обжаловать приговор

С 2014 по 2018 год бизнесмен получил деньги от 37 человек в качестве оплаты паевого взноса за квартиры строящегося дома. Часть из них он потратил на коммерческие проекты, никак не связанные со строительством многоэтажки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, размер ущерба превысил 47 миллионов рублей.