В Омске бизнесмен, присвоивший 47 миллионов рублей пайщиков, не смог обжаловать приговор

Ранее он был признан виновным в мошенничестве, а также в присвоении или растрате в особо крупном размере.
С 2014 по 2018 год бизнесмен получил деньги от 37 человек в качестве оплаты паевого взноса за квартиры строящегося дома. Часть из них он потратил на коммерческие проекты, никак не связанные со строительством многоэтажки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, размер ущерба превысил 47 миллионов рублей.
Центральный районный суд приговорил его к 6 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 900 тысяч рублей. Адвокаты обвиняемого пытались оспорить договор, но Омский областной суд апелляцию не удовлетворил и оставил приговор без изменения.
Ранее мы писали, что у директора фирмы, которая достраивала одну из «проблемных» многоэтажек в Омске, прошли обыски. Выяснилось, что не менее 15 миллионов из аванса, который получил подрядчик, пошли на цели не связанные со строительством дома.