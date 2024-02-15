Двое задержаны после массовой драки и нападения на скорую в Волгограде

«В ночь с 14 на 15 февраля поступило сообщение о драке у одного из домов на юге областного центра. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали двоих мужчин. Как выяснилось, один из них нанес травмы двоим пострадавшим, а затем разбил кулаком лобовое стекло кареты скорой помощи», — подтверждают в региональном главке МВД.