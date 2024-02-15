Двое задержаны после массовой драки и нападения на скорую в Волгограде

Полиция начала проверку по поводу инцидента, случившегося минувшей ночью на юге Волгограда. На карету скорой помощи, прибывшую по вызову во двор дома на улице Зерноградской в Красноармейском районе, набросились участники потасовки.
«В ночь с 14 на 15 февраля поступило сообщение о драке у одного из домов на юге областного центра. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали двоих мужчин. Как выяснилось, один из них нанес травмы двоим пострадавшим, а затем разбил кулаком лобовое стекло кареты скорой помощи», — подтверждают в региональном главке МВД.
Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него административный материал. За мелкое хулиганство ему грозит максимум 15 суток ареста. Однако после того, как завершится проверка по поводу драки и повреждения имущества, он может попасть под уголовное преследование.