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Двое задержаны после массовой драки и нападения на скорую в Волгограде

Пока на дебошира составили административный материал за мелкое хулиганство, но в будущем ему может грозить уголовное преследование.

Полиция начала проверку по поводу инцидента, случившегося минувшей ночью на юге Волгограда. На карету скорой помощи, прибывшую по вызову во двор дома на улице Зерноградской в Красноармейском районе, набросились участники потасовки.

«В ночь с 14 на 15 февраля поступило сообщение о драке у одного из домов на юге областного центра. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали двоих мужчин. Как выяснилось, один из них нанес травмы двоим пострадавшим, а затем разбил кулаком лобовое стекло кареты скорой помощи», — подтверждают в региональном главке МВД.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него административный материал. За мелкое хулиганство ему грозит максимум 15 суток ареста. Однако после того, как завершится проверка по поводу драки и повреждения имущества, он может попасть под уголовное преследование.