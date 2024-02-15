Наркотики под видом лечебной травы изъяли в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи таможенники изъяли у пассажиров растение с содержанием наркотика. Двое мужчин прилетели на курорт разными рейсами, один из них — из Узбекистана, другой — из Азербайджана.
«В ходе досмотра в дорожной сумке гражданина были обнаружены 19 зип-упаковок, в которых находилось спрессованное вещество коричневого цвета в виде гранул. Разрешительных документов на его перемещение мужчина не предоставил», — уточнил информацию о пассажире из Узбекистана начальник таможенного поста сочинского аэропорта Иван Леошко.
Таможенники также остановили пассажира из Баку. У прилетевшего из Азербайджана в личных вещах нашли пакет с пучками травы. Мужчина заявил, что это лечебное растение для личного пользования.
И в том, и в другом случаях экспертиза показала, что у пассажиров было растение рода гармала, с содержанием наркотического средства — гармина, массой 0,31 и 0,11 граммов.
По сообщению пресс-службы Краснодарской таможни по городу Сочи, проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовных дел.