Воронежец выстрелил из травмата в лицо прохожего, пнувшего его машину

Как установили полицейские, вечером потерпевший проходил недалеко от торгового центра на бульваре Победы. К нему подъехал автомобиль «Фольсваген Поло», находящиеся в салоне молодые люди предложили мужчине помощь, так как у него была неустойчивая походка. Но тот грубо выругался и пнул ногой машину. Тогда водитель выстрелил из травматического пистолета в лицо потерпевшего и уехал. «Скорую» вызвали очевидцы произошедшего.