Воронежец выстрелил из травмата в лицо прохожего, пнувшего его машину

В Воронеже задержали подозреваемого, выстрелившего в пьяного из травматики за то, что тот пнул его автомобиль.
Полицейских вызвали врачи «скорой», которые приехали за потерпевшим. В приемном отделении врачи диагностировали у 48-летнего мужчины рваную рану глаза и перелом левой скулы, его госпитализировали.
Как установили полицейские, вечером потерпевший проходил недалеко от торгового центра на бульваре Победы. К нему подъехал автомобиль «Фольсваген Поло», находящиеся в салоне молодые люди предложили мужчине помощь, так как у него была неустойчивая походка. Но тот грубо выругался и пнул ногой машину. Тогда водитель выстрелил из травматического пистолета в лицо потерпевшего и уехал. «Скорую» вызвали очевидцы произошедшего.
Оперативники установили данные автомобиля и задержали подозреваемого в Северном районе. У 21-летнего мужчины изъяли орудие преступления. На него завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас он в СИЗО, ему грозит до 10 лет заключения.