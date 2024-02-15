Три нелегальных игровых клуба накрыли в Нижнем Новгороде

Три нелегальных игровых клуба обнаружили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники МВД и СК России провели совместный рейд и пресекли работу клубов 7 февраля. В рамках этого выезда они задержали семь человек, которые являлись организаторами игорной деятельности.
Как выяснилось, незаконные клубы работали с 2021 года. Во время обыска полицейские обнаружили более 130 игровых автоматов, деньги и документы. Возбуждено уголовное дело.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородка хотела помочь участникам СВО, а стала жертвой мошенников.