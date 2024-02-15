На севере Волгограда семья с двумя детьми отравилась угарным газом

В ночь на 15 февраля в одном из многоквартирных домов Волгограда из-за утечки угарного газа пострадала семья. Медицинская помощь потребовалась супругам и их маленьким детям. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области, в настоящий момент три человека находятся в больнице № 25, где им оказывают всю необходимую помощь.
— Состояние детей 6 и 8 лет средней степени тяжести, с положительной динамикой, стабильное. У женщины 34 лет состояние стабильное с положительной динамикой. 35-летния мужчина отказался от госпитализации, — уточнили в облздраве.
Волгоградцам напоминают о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования. Необходимо ежегодно проверять газовые колонки. Пару месяцев назад в центре Волгограда москвич погиб от угарного газа в ванной из-за кафе.