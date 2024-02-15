На севере Волгограда семья с двумя детьми отравилась угарным газом

В ночь на 15 февраля в одном из многоквартирных домов Волгограда из-за утечки угарного газа пострадала семья. Медицинская помощь потребовалась супругам и их маленьким детям. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области, в настоящий момент три человека находятся в больнице № 25, где им оказывают всю необходимую помощь.