Приезжая воткнула нож в шею косметолога на Кубани и сбежала из страны

Все произошло в январе 2021 года. Тогда 53-летняя обвиняемая пришла в косметологический кабинет по улице Отдельской. Здесь работала ее 36-летняя знакомая. Во время разговора женщины поссорились. Тогда пришедшая обвиняемая ударила ножом знакомую в шею. После этого она начала душить пострадавшую.