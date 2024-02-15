Приезжая воткнула нож в шею косметолога на Кубани и сбежала из страны

В Славянске-на-Кубани женщина ударила ножом знакомую и сбежала из страны. Гражданку Беларуси, задержанную два года спустя, будут судить. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Все произошло в январе 2021 года. Тогда 53-летняя обвиняемая пришла в косметологический кабинет по улице Отдельской. Здесь работала ее 36-летняя знакомая. Во время разговора женщины поссорились. Тогда пришедшая обвиняемая ударила ножом знакомую в шею. После этого она начала душить пострадавшую.
Женщине удалось вырваться из рук обвиняемой и позвать на помощь. Коллеги доставили ее в больницу. Врачи вовремя оказали пострадавшей помощь.
Тем временем обвиняемая уехала из России.
«В следственные органы СКР по краю материалы инцидента поступили в декабре 2021 года из органов полиции. С учетом того, что фигурантка скрывалась от органов предварительного следствия, сразу же после принятия уголовного дела к производству следователем СК она была объявлена в международный розыск», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Суд заочно заключил обвиняемую под стражу. В августе 2023 года женщина приехала в Славянск-на-Кубани, где ее сразу задержали.
В настоящее время уголовное дело передали в суд.