Озвучена предварительная причина взрыва газа в Темиртау

«На уровне первого этажа в помещении гаражного бокса обнаружены машины, в одной из которых предположительно было газовое оборудование. В ходе опроса пострадавшей установлено, что она зашла в магазин, купила зажигалку и с целью проверки зажгла её. Через 2−3 секунды раздался взрыв и произошло обрушение конструкций».