ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Сильные повреждения получил торговый центр, в котором находится «Магнит» и аптека.
Здание находится на улице Плеханова. В нем выбиты стекла, поврежден фасад. Также пострадали припаркованные рядом автомобили.
Как уточнили в Минобороны, Украина атаковала Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир», российская ПВО сбила 14 снарядов. По данным ведомства, атака произошла около 12:30 мск.
Перед этим о ракетной опасности в городе и Белгородском районе сообщили глава региона Вячеслав Гладков и мэрия Белгорода.
Корреспондент РИА Новости передавал, что в центре города было слышно около десятка громких взрывов в небе, после этого включилась сирена.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.