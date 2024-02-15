Второй обвиняемый по делу о пожаре в Сосьве освобожден из СИЗО

«Алексееву изменена мера пресечения с ареста на запрет определенных действий», — сообщили ЕАН в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что накануне, 14 февраля, суд также отменил арест и назначил запрет определенных действий еще одному фигуранту дела — 29-летнему Газанфару Мамедову.
Напомним, пожар в Сосьве бушевал 25 апреля на площади 9000 кв. м. Сотрудники МЧС смогли спасти от огня 1200 домов. Сгорело 110 строений. В пожаре погибли 62-летний Юрий Жилин и 90-летняя Тамара Алистратова, которые не смогли выбраться из своих горящих домов. Полностью сгорело ЛИУ № 23 ГУФСИН. Впервые в современной истории в экстремальной ситуации была проведена эвакуация целой колонии. Оттуда вывезли 213 заключенных, проходивших лечение, и 30 женщин из поселения — всего 243 человека. Спасли служебных собак из питомника. Всех заключенных-больных перевезли в ЛИУ № 51 в Нижний Тагил.
После пожара были арестованы два человека. Мамедов обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» и ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности».
Вместе с ним был арестован местный 40-летний чиновник Вячеслав Алексеев, которому предъявлено обвинение по ст. 293 УК РФ «Халатность» и ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».
Одновременно в сентябре по уголовному делу было привлечено еще четыре сотрудника администрации Сосьвы, включая бывшего главу Геннадия Макарова. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.