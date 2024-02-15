Мосгорсуд снова рассмотрит дело челябинского экс-депутата Белоусова после отмены приговора

Ранее следствие и суд установили, что с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и его теща Маргарита Бутакова, которая тогда работала главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска, в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Михаилом Юревичем получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства входящим в него предприятиям. Сумму взяток оценили в 3,25 млрд рублей.
Белоусова в 2022 году приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей. В ноябре 2023-го Государственная дума лишила его мандата депутата от Челябинской области. В нижней палате парламента он представлял партию «Справедливая Россия — За правду».
В конце декабря 2023 года приговор Белоусову был отменен. Защита требовала сделать это, заявляя о незаконной передаче дела в суд — в обход Госдумы.