Мосгорсуд снова рассмотрит дело челябинского экс-депутата Белоусова после отмены приговора

Ранее следствие и суд установили, что с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и его теща Маргарита Бутакова, которая тогда работала главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска, в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Михаилом Юревичем получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства входящим в него предприятиям. Сумму взяток оценили в 3,25 млрд рублей.