Судью Уфы, обязавшего выплатить 31 млн Фатхулле Исхакову, лишили полномочий

Напомним, пенсионер из Уфы Фатхулла Исхаков, отсидевший за чужое преступление 13 лет и добившийся отмены незаконного приговора спустя 65 лет, стал добиваться возмещения морального вреда. После того, как судья вынес решение о выплате в 31 млн рублей, Верховный суд снизил эту сумму до 2 млн. Фатхулла Исхаков подал кассационную жалобу.