Судью Уфы, обязавшего выплатить 31 млн Фатхулле Исхакову, лишили полномочий

В Уфе лишили полномочий зампредседателя Ленинского райсуда Уфы Ильдара Сайфуллина, который в сентябре прошлого года обязал министерство финансов Башкирии выплатить 86-летнему 31,6 млн рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Такое решение приняла Квалификационная коллегия судей Башкирии, которая удовлетворила обращение регионального совета судей о привлечении Сайфуллина к дисциплинарной ответственности. Его полномочия прекратили досрочно и лишили шестого квалификационного класса. Причина, по которой это произошло, не уточняется.
Напомним, пенсионер из Уфы Фатхулла Исхаков, отсидевший за чужое преступление 13 лет и добившийся отмены незаконного приговора спустя 65 лет, стал добиваться возмещения морального вреда. После того, как судья вынес решение о выплате в 31 млн рублей, Верховный суд снизил эту сумму до 2 млн. Фатхулла Исхаков подал кассационную жалобу.