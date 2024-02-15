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Российская ПВО уничтожила 14 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 14 украинских реактивных снарядов над территорией Белгородской области. Об этом 15 февраля сообщили в Минобороны РФ.
Источник: Минобороны

«Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена около 12:30. Украинская армия применила реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир», добавили в министерстве.

Ранее в этот день в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Глава региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Накануне в Минобороны России рассказали, что средства ПВО сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря.

В тот же день Гладков сообщил, что мирная жительница пострадала во время атаки украинской армии на регион. По его словам, она была госпитализирована в областное медучреждение.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.