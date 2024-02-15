Подростки из Сочи сожгли пальму, которую не смогли съесть личинки

Пальмы, растущие в Сочи, горят очень быстро, потому что у них специфический ворс, добавили в ведомстве. Нарушителей обещают выявить и провести воспитательную работу, пишет «Подъем». Родителей разрушителей объекта благоустройства ждет штраф, а о том, что будет с личинками, пока не сообщается. Пальмы массово завезли к Олимпиаде-2014, но в последние годы неоднократно сообщается о вредителях. Символ Сочи пытаются спасти, даже развернули муниципальный проект «Пальма — символ города Сочи», однако пока нет результата. Ранее в Сочи нашли опасные грибы, они везде, но дотрагиваться до них нельзя.