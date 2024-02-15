Директор свердловского МУП получил большой срок за взятки

«Баркалов приговорен к 9 годам колонии строгого режима с выплатой штрафа 4 млн рублей», — сообщили ЕАН в суде.
Кроме того, как стало известно ЕАН, на имущество Баркалова наложен арест.
Напомним, Баркалову было предъявлено обвинение двум эпизодам по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». По версии следствия, он получил ее от директора ООО «Листопад». В целях обеспечения котельных дровами для проведения отопительного сезона администрация ТГО 29 ноября 2021 года провела электронный аукцион по отбору поставщиков дров. В итоге был заключен контракт на 1 млн 796 тыс. рублей на покупку 1239 куб. м дров смешанных пород.
Следствие считает, что на самом деле выбирать было не из кого, так как Баркалов, используя свое влияние и служебное положение, пригласил к себе одного из предполагаемых участников аукциона — представителя ООО «Сиблеспром» Анатолия Краснова, чтобы убедить его отказаться от участия.
Единственным участником осталось ООО «Листопад», которому было предоставлено преимущество. После заключения контракта началась поставка дров. Однако дрова не соответствовали спецификации по длине и породному составу, а объем поставки фактически составил меньше требуемого.
После этого, считает следствие, Константин Баркалов, используя свое влияние и служебное положение, убедил директора ООО «Листопад» дать ему за покровительство взятку 250 тыс. рублей. Эти деньги были ему перечислены на банковскую карту.
10 марта 2022 года МУП «Тавдинские инженерные сети» заключило прямой договор № 29 на поставку дополнительного объема дров в количестве 600 куб. м. 11 апреля объем поставляемых дров был увеличен еще на 200 куб. м. После этого Баркалов получил от директора ООО «Листопад» еще 150 тыс. рублей.