Директор свердловского МУП получил большой срок за взятки

﻿﻿Следствие считает, что на самом деле выбирать было не из кого, так как Баркалов, используя свое влияние и служебное положение, пригласил к себе одного из предполагаемых участников аукциона — представителя ООО «Сиблеспром» Анатолия Краснова, чтобы убедить его отказаться от участия.﻿﻿