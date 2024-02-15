В граничащем с Украиной районе Белоруссии ввели режим КТО

Белорусские силовики ввели режим контртеррористической операции (КТО) в Лельчицком районе Гомельской области, граничащем с Украиной. Об этом сообщает местная газета «Светлая жизнь», которая ссылается на областное управление КГБ.