В январе этого года госпожа Лопаева была признана виновной в присвоении 67,7 млн руб. средств фонда «Содействие — XXI век» и приговорена к четырем годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Своей вины она не признала, настаивая, что совершила халатность.
По мнению осужденной, уголовное дело строится на показаниях экс-директора фонда Елены Найдановой, которая также оказалась на скамье подсудимых по аналогичному обвинению. В итоге госпожа Найданова скрылась от суда и была объявлена в розыск. Защитник Елены Лопаевой адвокат Александр Березин пояснил изданию, что жалоба будет рассмотрена в марте или в апреле.
Осужденная экс-заместитель председателя правительства Прикамья подала жалобу на приговор
Защита бывшего зампредседателя краевого правительства Елены Лопаевой направила апелляционную жалобу на приговор Ленинского райсуда, сообщает «Новый компаньон».
В январе этого года госпожа Лопаева была признана виновной в присвоении 67,7 млн руб. средств фонда «Содействие — XXI век» и приговорена к четырем годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Своей вины она не признала, настаивая, что совершила халатность.