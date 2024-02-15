Осужденная экс-заместитель председателя правительства Прикамья подала жалобу на приговор

В январе этого года госпожа Лопаева была признана виновной в присвоении 67,7 млн руб. средств фонда «Содействие — XXI век» и приговорена к четырем годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Своей вины она не признала, настаивая, что совершила халатность.



По мнению осужденной, уголовное дело строится на показаниях экс-директора фонда Елены Найдановой, которая также оказалась на скамье подсудимых по аналогичному обвинению. В итоге госпожа Найданова скрылась от суда и была объявлена в розыск. Защитник Елены Лопаевой адвокат Александр Березин пояснил изданию, что жалоба будет рассмотрена в марте или в апреле.