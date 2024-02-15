В Уфу доставили депортированного из Турции мошенника

Сумма ущерба превысила 600 млн рублей. Ранее мошенник скрылся от следствия и находился в международном розыске. Сначала он отправился в Грузию, а оттуда — в Турцию. Однако вскоре турецкие правоохранители депортировали преступника на родину. Фигуранта уголовного дела поместили под стражу.