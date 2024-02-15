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В Уфу доставили депортированного из Турции мошенника

В столице Башкирии полицейские задержали обвиняемого в мошенничестве мужчину, которого депортировали из Турции.

Ранее мужчина исполнял обязанности гендиректора компании. С 2016 по 2018 годы злоумышленник заключил договоры на строительно-монтажные работы и оказание различных услуг. Получая оплату, он присваивал средства, не перечисляя подрядчикам.

Сумма ущерба превысила 600 млн рублей. Ранее мошенник скрылся от следствия и находился в международном розыске. Сначала он отправился в Грузию, а оттуда — в Турцию. Однако вскоре турецкие правоохранители депортировали преступника на родину. Фигуранта уголовного дела поместили под стражу.